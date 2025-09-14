栃木県鹿沼市の東北道下りで2台の車が衝突する事故があり、2歳の男の子が意識不明の重体です。1台の車の運転手は現場から逃走しましたが、その後、確保されました。【映像】ひしゃげたセダンタイプの車13日午後7時半すぎ、鹿沼市の東北道下りで「車同士がぶつかった事故です」と110番通報がありました。警察によりますと、セダンタイプの車がガードレールに衝突して路上に停止し、そこに後続のワンボックスタイプの車が衝突