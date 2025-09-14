ライプチヒ戦で競り合うマインツの佐野（手前右）＝マインツ（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで13日、マインツの佐野海舟はホームのライプチヒ戦にフル出場した。川崎颯太は後半30分からプレーし、リーグ戦初出場となった。試合は0―1で敗れた。フライブルクの鈴木唯人は本拠地のシュツットガルト戦でベンチ外。チームは3―1で勝った。