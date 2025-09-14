【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズは13日、中国政府がトランプ米大統領を正式に北京に招待し習近平国家主席との首脳会談を要請したと報じた。米側は回答していないという。貿易などで隔たりがあり実現は不透明としている。