ＴＢＳは１４日午前７時から「東京世界陸上２０２５２日目」を生中継した。放送開始から女子マラソンを中継。番組表では、マラソンに続いてその後、午後１時半まで女子１００メートルハードル予選ほかを生中継することを告知している。世界陸上の生中継で同局の日曜日午前の生番組「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）、「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）、「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５