フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）を特集した。スタジオには立候補を表明している茂木敏充前幹事長が生出演した。番組では、視聴者に「今回の総裁選で自民党は変われると思いますか？」とアンケートを行った。投票総数は５万６７２３。結果は「変われる」が１０パーセント。「変われない」が８０パーセント。「どちらとも言えない」が１０パ