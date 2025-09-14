◆米大リーグフィリーズ―ロイヤルズ（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４試合ぶりの本塁打となる５１号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打王を争うドジャース・大谷翔平投手（３１）は、４８号で前日１２日（同１３日）まで足踏みしており、３本差を