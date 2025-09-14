山本由伸（c）SANKEI ＜2025年9月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞ ドジャースの山本由伸投手（27）は12日（日本時間13日）、敵地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回91球を投げて1安打、1四球、10奪三振、1失点と圧巻の投球を披露。 直球は最速97.8マイル（約157.3キロ）を計測し、6つの三振を奪取。最遅74マイル（約119キロ）のカーブ