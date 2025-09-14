ペリー荻野が出会った時代劇の100人。第35回は先月亡くなった殺陣師の菅原俊夫（1940〜2025）だ。現代劇ではあるものの映画「蒲田行進曲」の殺陣シーンは彼が指導した。もともとは斬られ役だったという菅原がなぜ殺陣師になったのか、生前、荻野氏にじっくり語っていた。＊＊＊【実際の写真】美空ひばりに認められた菅原俊夫さんの殺陣8月31日に84歳でこの世を去った菅原俊夫は、長寿シリーズ「水戸黄門」「大岡越前」（共に