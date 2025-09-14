「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）女優の桜田ひよりが始球式を務めた。大きく振りかぶって投じたボールは右打者の方向に抜けてしまったが、激カワな仕草が反響を集めた。グラウンドに足を踏み入れると、東京ドームが拍手に包まれた。「ノーバウンドで」と意気込みがアナウンスされている際には、どこか照れくさそうな表情を浮かべた桜田。大きく振りかぶり、足を高く上げて投じたボールはまさかの大暴投。直後に