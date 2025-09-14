レアル・マドリード戦の後半、攻め込むレアル・ソシエダードの久保（左）＝サンセバスチャン（共同）【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで13日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのレアル・マドリード戦で後半21分から出場した。チームは1―2で敗れた。