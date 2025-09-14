アメリカのトランプ大統領は、NATO（＝北大西洋条約機構）のすべての加盟国がロシアからの原油の購入をやめるべきとの考えを示しました。【映像】プーチン大統領と握手するトランプ大統領トランプ大統領は13日、自身のSNSに、NATOに加盟する一部の国がロシア産の原油を購入していることが、ロシアに対する交渉力を弱めていると指摘しました。その上で、すべてのNATO加盟国がロシアからの原油の購入をやめた時点でロシアへの