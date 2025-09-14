◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日午前１０時５分開始予定）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。ドジャースのスタメンには、前日１２日（同１３日）に右手首付近に死球を受けて途中交代していたマンシーは「４番・三塁」で名を連ねたが、右手を痛めていた正捕手の