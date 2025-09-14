東京ベレーザの18歳・眞城美春が圧巻プレー日テレ・東京ヴェルディベレーザは9月6日にWEリーグ第5節でAC長野パルセイロ・レディースと対戦し、6-1で勝利した。“冷静すぎる18歳”のMF眞城美春のプレーが「芸術」「マジで上手すぎる」など注目を集めている。ホームの味の素フィールド西が丘に長野を迎えたベレーザは前半のうちに2点を奪い、2-1で迎えた後半22分には2007年生まれの18歳、眞城が鮮やかなダメ押しゴールを挙げた。