大正製薬は9月11日、「秋バテ」についての調査結果を発表した。調査は2025年8月、全国の20代以上の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。○「秋バテ」の症状、約6割が実感調査によると、約6割(59.1%)の人が、少なからず"秋バテ"の症状を感じていることがわかった。夏の終わりに向けて、倦怠感ややる気の低下、胃腸の不調、睡眠の不良といった"秋バテ"の症状を感じることがありますか?具体的な症状としては、多い順に「疲