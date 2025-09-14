askenは9月11日、「現代女性の体型認識とやせ願望に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年8月18日〜8月21日、食事管理アプリ「あすけん」の女性ユーザー12,882名を対象に、インターネットおよび、あすけんの登録データを用いて行われた。○「標準」BMIであっても7割以上が「太っている」と認識現在の体型について、どのように感じているかという問いに対し、29歳以下および30歳〜39歳でBMIが標準範囲(18.5以上25未満)の