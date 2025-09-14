LIFULLは2025年9月12日、首都圏の中古一戸建てに関する調査の結果を発表した。調査は、同社が運営するLIFULL HOME'Sに掲載された、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の築40年未満・敷地面積50m2以上の中古一戸建てを対象に行われた。○首都圏で中古一戸建てへの注目が高まる中古一戸建ての問合せ数を調査したところ、2024年の問合せ数は2019年と比較して135.9%となり、大きく増加した。【首都圏】中古一戸建て 問合せ数(2019年対比