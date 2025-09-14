「よそ者扱い」されていじめられた桑原千絵さんは、同じ立場の嫁を7人集めて「自助グループ」を作った。グループ作りが得意な千絵さんは、91歳になるまで、その後も、さまざまなふれあいグループを立ち上げる。長野県北部地震の際には、避難所の食事が口に合わない年寄りのために、手作りの料理を運んだ。そのメニューとは――。■いじめに耐える嫁を集めて自助グループを作る長野県の最北端に位置する、人口1565人の山村・栄村に