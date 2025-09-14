AKB48田口愛佳（21）が、14日までにインスタグラムを更新。実兄がお笑い芸人であることを明かした。田口はストーリーズで、ピン芸人のたぐちたかすみ（27）が出演するYouTube番組のキャプチャととともに「実はお兄ちゃん芸人してます」と明かした。たぐちが出演したのは、所属事務所「ライジング・アップ」の公式チャンネルの番組。「趣味の話」をする中で、共演者から「妹がAKB48」と突っ込まれたたぐちは認めつつ「兄妹ってどこ