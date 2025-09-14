オースタンスは9月12日、シニア世代の「収入と支出」に関する意識・行動調査の結果を発表した。調査は2025年9月9日〜9月10日、45歳以上の中高年シニア751名を対象にインターネットで行われた。○シニア世帯の収入、半数は年収500万円超え回答者のうち約7割は60代以上で、その半数が世帯年収500万円以上であることが明らかになった。あなたの世帯年収を教えてください○7割以上が住宅ローンを完済全体の72.2%が住宅ローンや家賃を完