健康的にお酒を楽しむには、どんなことに注意すればいいのか。肝臓専門医の浅部伸一さんは「お酒を飲まない“休肝日”は特に必要ない。重要なのは頻度よりも飲む総量だ」という――。（第2回）※本稿は浅部伸一『健康長寿の人が毎日やっている肝臓にいいこと』（自由国民社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■お腹が出てきた人は脂肪肝に要注意皆さ