元プロ野球選手の高橋由伸氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。学生時代に経験した“ぼったくり被害”を振り返った。高橋由伸氏○学生時代に経験した“ぼったくり被害”高橋尚成氏の「(飲み会などで)修羅場って今までにあります?」という質問から、由伸氏が若手時代に経験したぼったくり被害の話題に。さらに、由伸氏は「俺は学生の時もあったよ。(怖い人が)出てき