ホスピタリティオペレーションズは、「ホテルエノエ富山」を8月29日にリブランドオープンした。建物は地上11階建て。ロビーは1階、客室は2階から11階まで。客室はダブル、ツイン、トリプル、ユニバーサルの4タイプで、227室を設ける。全室禁煙。室内にはサータ製マットレス、加湿機能付空気清浄機、無料Wi-Fiを備え、歯ブラシやヘアブラシ、カミソリはバイオマス素材を採用する。館内は木目を基調とした内装とする。館内には朝食会