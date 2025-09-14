美しい海岸線や歴史的な建造物が魅力の福井県には、風情あるお月見スポットが数多くあります。All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福井県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】3位：若狭湾／22票リアス式海岸が美しい若狭湾は