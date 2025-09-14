なだ万とONODDERAフードサービスはこのほど、「銀座おのでら」と「なだ万」の初のコラボレーション店舗として、9月17日に「鮨 銀座おのでら 新宿なだ万店」(東京都新宿区)を、10月1日に「鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店」(東京都港区)をオープンすると発表した。左「鮨 銀座おのでら 新宿なだ万店」内観/右「鮨 銀座おのでら なだ万プライム高輪店」内観ONODERA GROUPを母体とするグループ子会社である両社が運営する2大外