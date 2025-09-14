江戸時代に活躍した喜多川歌麿はどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「鋭い観察眼で傑作を次々に生み出した。彼の作品を見るに、その眼は身近な女性にも向けられていたのではないか」という――。■天才絵師・歌麿のすごさは「虫の絵」だけじゃない喜多川歌麿（染谷将太）が蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）のもとに絵を持参し、「これが俺の“ならではの”絵さ」といって見せたのは、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重