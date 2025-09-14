第27回国際ユースサッカーin新潟 U17新潟選抜 2(１−０)１U17日本15:00キックオフ新発田市五十公野公園陸上競技場試合データリンクはこちら突破を図る齋藤翔。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。