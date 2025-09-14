「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）広島先発の常広羽也斗投手が６回４安打無失点の好投で今季２勝目をマーク。チームの逆転ＣＳ進出に望みをつなぐ力投に、デイリスポーツ評論家の安仁屋宗八氏は課題克服に触れつつ「次は完投を」とエールを送った。◇◇常広は立ち上がりから低めにボールを集めて打たせる投球ができていた。ストレートも丁寧にコーナーを突いて投げられていたし、走者を背負っても慌て