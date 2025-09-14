「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）もう止まらない。広島・小園海斗内野手が２安打１打点の活躍で快勝に貢献。打率、安打数、出塁率の３部門でリーグトップに立った。打率は両リーグで唯一、３割をキープしている。２打席凡退して迎えた五回の第３打席だ。高橋宏のカーブを右前へ。右腕からは今季１４打席目で初安打を放ち、「一本出たんでよかったです」と控えめに喜んだ。七回には２死一、二塁で藤嶋から右