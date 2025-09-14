91歳、朝ご飯の前に畑仕事を1人でこなし、午後は自らつくった地元のふれあいグループの世話をする。今も現役で村のために元気に動き回る桑原千絵さんは、かつては、姑のひどい嫁いびりに逢っていた。それでも「よそ者」の嫁は、ただいじめられて泣き寝入りしてはいなかった。彼女が考え出した防衛手段とは――。■「長野県北部地震」で過疎化が進んだ村長野県の最北端、新潟県との県境に位置する栄村。JR飯山線の鉄路に沿って東西