女子フリー演技する住吉りをん＝ベルガモ（共同）【ベルガモ（イタリア）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ロンバルディア杯第2日は13日、イタリアのベルガモで行われ、女子はショートプログラム（SP）3位の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）がフリーは1位の合計209.59点で逆転優勝した。シニアの国際大会デビュー戦だった17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）がSP5位、フリー2位の合計206.04点