イギリスの首都ロンドンで9月13日、移民に反対する大規模なデモが行われ、約15万人が参加しました。一部で警察との衝突が起き、負傷者や逮捕者も出ています。ロンドン中心部のトラファルガー広場前では多くの人が旗を掲げて、移民に反対を訴えていました。現地メディアによりますと、このデモは極右活動家トミー・ロビンソン氏の呼びかけたものです。参加者は移民政策に反対し、約15万人が集まりました。一方、すぐ近くでは人種差