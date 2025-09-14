2年連続で凱旋門賞へ向けたステップとして出走したシンエンペラーだったが、見せ場なく６着に敗れた。ゲートもスムーズに出てスッと前へ出た同馬。ペースメーカーに先頭を譲る形で控え、絶好のポジションでレースを進めたかと思われた。しかし、勝負どころから直線にかけて手応えは今ひとつ。勝ち馬が一気に先頭に立つ展開の中で遅れをとってしまい巻き返すことは出来なかった。6着シンエンペラー矢作芳人調教師「去年より（状