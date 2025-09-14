菓子・食品の製造販売を行う株式会社おやつカンパニーは、新商品『プチラスク』を9月15日に発売する。食物繊維･カルシウム配合でサクサク食感の「濃厚たまごのシュガー味」と、乳酸菌･カルシウム配合でカリカリ食感の「ベイクドショコラ味」の2種類。オープン価格で162円(税込)前後になる見込み。〈自社調査でわかった“間食における健康ニーズ”〉おやつカンパニーは2024年10月にインターネット調査を実施した。調査によると、ス