現地9月13日、アイルランド・レパーズタウン競馬場で行われたG1・愛チャンピオンステークス（芝2000m）は、1番人気に推されたドラクロワが鮮やかな差し切りを決めた。勝負どころではコーナーワークでショートカット。一気に先頭に躍り出る走りで、早め先頭から長い直線の攻防を凌ぎ切った。愛チャンピオンステークス、勝利ジョッキーコメント1着ドラクロワC.スミヨン騎手「ゲートではとてもナーバスで、少し左にヨレて飛び出し