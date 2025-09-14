◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で、定刻の午前７時３０分にスタートした。スザンナ・サリバンとジェシカ・マクレーンの米国勢が飛び出し、１０キロを３４分２１秒で通過。日本勢は、小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が第２集団から飛び出し、トップと５秒差の３位で通過。その後、１１キロで２位に浮上する健闘を見せている。安藤友香（３１）＝しまむら＝はトップと１０秒差の１４位で