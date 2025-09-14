◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」（１３日、広島産業会館東展示館）観衆５１５プロレスリング・ノアは１３日、広島産業会館東展示館で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」を開催した。今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２