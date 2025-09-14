◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第３日（１３日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１４位で出た山下美夢有（みゆう、花王）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーとし、首位と２打差の３位に浮上。８月のメジャー、ＡＩＧ全英女子オープンに続く今季２勝目が狙える位置で最終日を迎える。ホールアウト後に中継局Ｗ