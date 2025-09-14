ハンマーヘッドデザインを採用トヨタは9月1日、Bセグメントのハイブリッドモデル『アクア』をマイナーチェンジして発売した。【画像】大胆マイナーチェンジの改良新型トヨタ・アクア全17枚今回のマイナーチェンジでは、エクステリアデザインを大幅に刷新、とりわけフロント部は新しいトヨタのファミリーフェイスである『ハンマーヘッド』デザインを取り入れ、先進性と上質感がより高められた。改良新型トヨタ・アクア。