元「モーニング娘。」で歌手の高橋愛が14日、自身のインスタグラムを更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫でお笑いタレントのあべこうじ（50）とのツーショットを披露した。「レベルがまた1つ上がりました」「39だってさーはや！やば！すご！」と39歳の誕生日を報告した。「こんな感じで30代ラストも楽しく過ごしまーす！はっはー」とあべとの夫婦ショットを投稿。「あべさんにお誕生日プレゼントおねだりしてCFC