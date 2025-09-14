ドジャース・山本由伸投手が１２日（日本時間１３日）のジャイアンツ戦に先発し、７回１安打１失点の好投。２戦連続１安打＆３試合連続２桁Ｋの無双投球を続けているが、「ピッチングニンジャ」の愛称で親しまれるＭＬＢアナリスト、ロブ・フリードマン氏は好投の要因を「デストライアングル」と称した。ピックアップしたのは７回２死から山本がチャプマンを空振り三振に仕留めた場面。フォーシーム、スプリット、カーブと違う