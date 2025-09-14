私はカナ（32）。旦那のコウタ（36）とユウスケ（5）と3人で暮らしています。義両親は電車で15分の距離に住んでいますが、私は好きではないのであまり会わないようにしています。今日はユウスケの誕生日を祝いたいと言うからしょうがなく来たのに、一番安いコースを頼まされ義父の自慢話を聞かされて、挙句の果てには私を召使いだとでも思っているのか注文するように言われて……。義両親と私たちの橋渡しをするように頼んでいた旦