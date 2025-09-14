「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）阪神は九回逆転サヨナラ負けを喫し、今季最後の伝統の一戦を白星で飾れなかった。先発・高橋が３回６失点も中野の満塁走者一掃の中越え三塁打などで五回に一挙７点。九回、ドリスが坂本に逆転サヨナラ打を献上した。以下、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−お互い意地のぶつかり合い。「そうですね。最後、らしいというか、いい勝負になったんじゃないかなと思いま