◆米大リーグブルージェイズ５×―４オリオールズ（１３日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発した。初回にゲレーロの打球を左足首に受けるアクシデントに見舞われたが、６回を投げて４安打１失点。チームは９回に逆転負けを喫し、８月１４日（同１５日）のマリナーズ戦以来５試合ぶりとなる白星は幻となったが、