「仮面ライダーゼッツ」が9月7日から放送がスタート。仮面ライダー史上初の“胸に巻くタイプの変身ベルト”や「I‘m on it！」という初の英語での決め台詞も話題だが、主人公・万津莫（よろず・ばく）役を俳優・今井竜太郎（20）が演じることも注目された。＊＊＊【写真】人気者になったライダー俳優たち。13年前のフォーゼでの「国宝」俳優ふたりの美しすぎる共演シーンも！今井といえば、「FINE BOYS」の現役モデルでABEMAの