ギタリストの布袋寅泰（63）が13日、自身のインスタグラムを更新。世界陸上を生観戦したことを伝え、現地でのショットを公開した。「日本陸上競技連盟の会長に就任した有森裕子さんからのお誘いを受け、本日開幕の『東京2025世界陸上』へ。東京で世界陸上が開催されるのは、34年ぶりとのこと。有森さんとはアトランタ五輪の思い出を共にした（と言っても僕は閉会式のパフォーマンスでしたが）長い友人」と有森氏との縁を明かし