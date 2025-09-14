テレビアニメ『薬屋のひとりごと』POP UP STORE in ハンズが24日より全国5店舗で順次開催される。あわせて、メインビジュアルが公開された。【画像】かわいい！描き下ろし猫猫＆壬氏グッズにはミニキャラver.も登場ポップアップストアは、24日〜10月7日に東京・ハンズ新宿と愛知・ハンズ名古屋、10月3日〜19日に福岡・ハンズ博多、10月14日〜27日に広島・ハンズミナモア広島、10月20日〜11月3日に大阪・ハンズ心斎橋にて開催さ