アイドルグループ・仮面女子が14日、公式Xを更新し、メンバーの蒼井乃々愛が体調不良のため9月いっぱい休養することを発表した。【写真あり】仮面女子・蒼井乃々愛、体調不良のため9月いっぱい休養を発表（全文）発表では【蒼井乃々愛に関しまして】と題し、「この度、体調不良により9月いっぱい休養させていただくこととなりました」と報告。「平素より応援いただいております皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこ