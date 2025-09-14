タレント明石家さんま（70）が13日夜放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。歌手和田アキ子の人情の厚さに感謝した。さんまは7日、大阪・関西万博会場のEXPOアリーナ「Matsuri」で、笑いと音楽のスペシャルフェス「さんまPEACEFUL PARK2025＠大阪・関西万博」を開催した。和田はTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午後11時45分）に出演後、新幹線に飛び乗り、会場に到着。「笑って許して」を歌唱し、「さ