日本企業の雇用・人事体系の変化が進めば、「Fラン大学」をはじめとした定員割れの大学に“新たな役割”が期待される（写真：A_Team／PIXTA）日本社会において「大卒」は大企業の幹部候補生になるためのパスポートだった。それを獲得するために、熾烈な受験競争が繰り広げられてきた。この競争は、定員割れの大学が増えても、変わりなく続く。しかし、企業の雇用・人事方式が現在の終身雇用・年功序列から変化すれば、事態は大きく