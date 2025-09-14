オフィスコーデやかしこまったシーンでは、清潔感があって上品なシャツが活躍しそう。きれい見えはもちろん、楽ちんさも重視したい大人女性には、【ハニーズ】から登場した「らくらくシリーズ」がおすすめ。伸縮性のある素材でストレスフリーな着心地が期待できるだけでなく、シワになりにくいからお手入れも簡単にできる優れもの。きちんと感も楽ちんさも備わったシャツは、週5で頼りたくなるかも